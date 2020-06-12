2020-06-12T23:57:09+03:00
Спорт

"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии, сыграв вничью 0:0 с "Миланом"

Роналду не забил пенальти в начале игры, и это стало самым ярким событием игры
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Ювентус" сыграл с "Миланом"."Ювентус" сыграл с "Миланом".Фото: REUTERS
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В субботу, 12 июня, в Турине был сыгран ответный матч полуфинала Кубка италии по футболу. "Ювентус" играл против "Милана" и добился нужного для себя результата. Первая встреча на поле "Милана" завершилась 13 февраля вничью 1:1 - "Юве" спас гол Роналду в добавленное время.

Настоящий экшен в поединке начался на 15-й минуте матча. После просмотра видеоповтора в ворота "Милана" назначили пенальти. И Криштиану Роналду не смог забить гол, попав в штангу. До этого 13 ударов с "точки" португальца были точны. А теперь - осечка спустя год после прошлого промаха. Сразу же после этого момента у "Милана" и вовсе удалили игрока - Анте Ребич после грубого фола на Данило покинул досрочно поле.

Все, первая половина матча завершилась вничью 0:0. А во втором тайме поединка ничто существенно не поменялось. "Ювентус" сыграл вничью 0:0 с "Миланом". И этот результат вывел "Юве" в финал Кубка Италии. Завтра, 13 июня, "Наполи" сыграет с "Интером" второй полуфинал турнира. По итогам встречи определится соперник "Ювентуса" в решающей игре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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