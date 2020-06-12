Стало известно о новом брачном контракте Мелании Трамп после выборов
Первая американская леди Мелания Трамп после победы ее супруга Дональда Трампа на выборах президента четыре года назад настояла на новом брачном контракте. Об этом говорится в книге журналиста из издания The Washington Post Мэри Джордан – выдержки из данной книги опубликовали в газете.
Как пишет Джордан, после инаугурации первая леди не торопилась въезжать в официальную резиденцию президента Белый дом, поскольку хотела, что их с Трампом сын Бэррон сперва окончил учебный год в Нью-Йорке. В книге утверждается, что Мелания использовала данную ситуацию, чтобы внести изменения в брачный контракт с мужем, ведь после их свадьбы в 2005 году первый контракт «не был невероятно щедрым по отношению к супруге».
Отмечается, что первая леди Соединенных Штатов требовала отражения в новом договоре расширения обязательств мужа, как президента страны. Речь, в частности, шла о поддержки Бэррона. Если раньше она позаботилась о его будущем, гарантировав наличие у него второго гражданства — в Словении, то теперь будущее сын гарантирует то, что его не оставят вне семейного бизнеса.
Как ранее писал сайт kp.ru, американский лидер Дональд Трамп заявил, что не намерен предпринимать попытки удержать власть в случае проигрыша на президентских выборах. Это стало ответом на сообщения его главного конкурента Джо Байдена о том, что он попытается «украсть» результаты голосования.
ИСТОЧНИК KP.RU