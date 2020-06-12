Стало известно о новом брачном контракте Мелании Трамп после выборов

12 Июнь 2020 2020-06-12T23:57:40+03:00

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Первая американская леди Мелания Трамп после победы ее супруга Дональда Трампа на выборах президента четыре года назад настояла на новом брачном контракте. Об этом говорится в книге журналиста из издания The Washington Post Мэри Джордан – выдержки из данной книги опубликовали в газете.

Как пишет Джордан, после инаугурации первая леди не торопилась въезжать в официальную резиденцию президента Белый дом, поскольку хотела, что их с Трампом сын Бэррон сперва окончил учебный год в Нью-Йорке. В книге утверждается, что Мелания использовала данную ситуацию, чтобы внести изменения в брачный контракт с мужем, ведь после их свадьбы в 2005 году первый контракт «не был невероятно щедрым по отношению к супруге».

Отмечается, что первая леди Соединенных Штатов требовала отражения в новом договоре расширения обязательств мужа, как президента страны. Речь, в частности, шла о поддержки Бэррона. Если раньше она позаботилась о его будущем, гарантировав наличие у него второго гражданства — в Словении, то теперь будущее сын гарантирует то, что его не оставят вне семейного бизнеса.

Как ранее писал сайт kp.ru, американский лидер Дональд Трамп заявил, что не намерен предпринимать попытки удержать власть в случае проигрыша на президентских выборах. Это стало ответом на сообщения его главного конкурента Джо Байдена о том, что он попытается «украсть» результаты голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU