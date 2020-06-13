"Валенсия" упустила победу в матче с "Леванте", сыграв вничью 1:1

13 Июнь 2020 2020-06-13T01:09:04+03:00

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В субботу, 12 июня, в Валенсии на стадионе "Месталья" местный клуб, за который играет российский полузащитник Денис Черышев, в первой игре после карантина принимал "Леванте" в чемпионате Испании. Поединок 28 тура первенства Ла Лиги выдался крайне драматичным. Команды обменялись голами в финале поединка.

На 89-й минуте Родриго с паса Гайи вывел вперед "Валенсию". И казалось, что мяч останется победным. Но нет. "Леванте" спас игру. На 95-й минуте встречи, в добавленное судьей время, Гонало Мелеро с пенальти забил ответный мяч. Итог поединка - 1:1.

Русский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев в конце поединка вышел на замену. Он на 87-й минуте появился на поле вместо Гонсалу Гедеша. После этой игры "Валенсия" - седьмая с 43 очками. "Леванте" при 34 баллах - на 11 месте.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Валенсия - Леванте.

ИСТОЧНИК KP.RU