2020-06-13T02:21:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Бразилия заняла второе место в мире по числу умерших от коронавируса

В стране от заболевания скончались 41 828 человек
Ксения АНУФРИЕВА
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Бразилия заняла второе место в мире по числу умерших от коронавирусаБразилия заняла второе место в мире по числу умерших от коронавирусаФото: REUTERS
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Бразилия обогнала Великобританию в печальном рейтинге по количеству жертв коронавирусной инфекции и заняла второе место в мире по данному показателю. Как свидетельствуют данные бразильского министерства здравоохранения, число летальных случаев заражения коронавирусом в стране за один день увеличилось на 909 человек и достигло отметки в 41 828 жертв.

Общее число инфицированных с начала пандемии в стране достигло отметки в 828 810 человек, выздоровели более 365 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом.

Главным очагом распространения вируса стал штат на юго-востоке Бразилии Сан-Паулу его столица, в которой проживают более 21 миллиона человек. В регионе инфекцией заразились более 167 тысяч пациентов, умерли 10 368.

Вторым городом по количеству зараженных стал соседний Рио-де-Жанейро, где от коронавирусной инфекции скончались свыше 7 тысяч человек. Тяжелая эпидемиологическая ситуация также складывается на северо-востоке и севере государства.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Бразилии перестали обновлять данные по общему числу зараженных коронавирусом местных жителей по решению президента страны Жаира Болсонару. Он заявил, что эта информация не отображает реальную ситуацию и является «абсолютно неважной».

До этого бразильский лидер обвинил Всемирную организацию здравоохранения в излишней идеологизированности и пригрозил разрывом отношений его государства с организацией по примеру США. Болсонару заявил, что организации не следует «указывать другим государствам, что им делать со своей системой здравоохранения и статистикой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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