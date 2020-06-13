Дочь Михаила Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя

13 Июнь 2020 2020-06-13T03:13:31+03:00

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Анна Мария, дочь актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в российской столице, обратилась к родным погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. Как девушка рассказала в интервью изданию Wonderzine, она пыталась лично связать с семьей умершего, однако ей никто не ответил.

- Виталий, Ирина, Алла Наримановна и все близкие для Сергея люди! Со своей стороны я приношу соболезнования и искренние извинения. Мне сложно найти корректные слова, но я надеюсь, что близкие Сергея смогут пережить эту страшную потерю. Я надеюсь, вы сохраните в сердце добрую память и любовь к Сергею. Пожалуйста, пусть вас хотя бы немного утешит то, что сегодня с вами скорбят очень многие, - заявила Анна Мария.

Ефремова отметила, что не просит прощения за своего отца, поскольку это является личным делом семье погибшего водителя, однако девушка выразила сопереживание и сочувствие к потерявшем близкого людям.

Анна Мария добавила, что сам актер "чувствует себя очень нехорошо".

- Так хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал, где я спокойно веду блог и учусь. Но дома уже нет. И не будет, - заключила дочь Михаила Ефремова.

Напомним, что страшная авария с участие актера произошла в минувшие понедельник на Смоленской площади в центре Москвы. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, Михаил Ефремов вылетел на «встречку» и столкнулся с фургоном «Лада», за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в больницу, где врачи несколько часов боролись за его жизнь. На утро стало известно, что мужчина скончался.

Сегодня ночью Михаил Ефремов записал видеообращение к семье погибшего водителя: актер попросил прощения у родственников мужчины, а также покаялся перед своей женой и шестью детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU