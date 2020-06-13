2020-06-13T03:50:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Китайские власти проверят на заражение коронавирусом работников рынка в Пекине

На крупнейшем торговом объекте нашли новый рассадник инфекции
Ксения АНУФРИЕВА
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Китайские власти проверят на заражение коронавирусом работников рынка в ПекинеКитайские власти проверят на заражение коронавирусом работников рынка в ПекинеФото: REUTERS
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Власти столицы Китая организуют массовое тестирование для диагностики коронавиурсной инфекции у 10 тысяч работников крупнейшего оптового рынка Пекина "Синьфади". Недавно на рынке нашли новый рассадник инфекции, поэтому не исключено, что его сотрудники могут стать причиной распространения болезни, отмечает местное издание "Синьцзинбао".

В настоящее время торговый объект временно закрыт для проведения тщательной дезинфекции и сопутствующих исследований. Чтобы обеспечить бесперебойные поставки продукции населения города, администрация Пекина сформировала за пределами основного рынка временные торговые точки, где продают овощи и фрукты.

Накануне стало известно, что коронавирусную инфекцию обнаружили на китайской рынке: рассадником болезни стала доска, которая используется для разделки импортированного лосося. Из-за это впервые за 56 суток в Пекину появился зараженный местный житель – 52-летний мужчина, который, как отметили власти, не выезжал за пределы города.

Следует отметить, что этот оптовые рынок является самым крупным в столице Китая и обеспечивает значительную часть поставок на прилавки магазинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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