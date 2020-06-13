Китайские власти проверят на заражение коронавирусом работников рынка в Пекине
Власти столицы Китая организуют массовое тестирование для диагностики коронавиурсной инфекции у 10 тысяч работников крупнейшего оптового рынка Пекина "Синьфади". Недавно на рынке нашли новый рассадник инфекции, поэтому не исключено, что его сотрудники могут стать причиной распространения болезни, отмечает местное издание "Синьцзинбао".
В настоящее время торговый объект временно закрыт для проведения тщательной дезинфекции и сопутствующих исследований. Чтобы обеспечить бесперебойные поставки продукции населения города, администрация Пекина сформировала за пределами основного рынка временные торговые точки, где продают овощи и фрукты.
Накануне стало известно, что коронавирусную инфекцию обнаружили на китайской рынке: рассадником болезни стала доска, которая используется для разделки импортированного лосося. Из-за это впервые за 56 суток в Пекину появился зараженный местный житель – 52-летний мужчина, который, как отметили власти, не выезжал за пределы города.
Следует отметить, что этот оптовые рынок является самым крупным в столице Китая и обеспечивает значительную часть поставок на прилавки магазинов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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