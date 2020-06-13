Трамп отказался запрещать полицейским душить людей

13 Июнь 2020 2020-06-13T04:22:14+03:00

По мнению президента, иногда такие приемы оправданы

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Американский глава Дональд Трамп заявил, что не собирается запрещать сотрудникам правоохранительных органов использовать удушающие приемы при задержании. Он отметил, что хотя использование такие приемов, которые применили полициейские при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, стоит запретить, иногда удушение вполне оправдано, передает Reuters.

Президент США сказал, что гроза для жизни сотрудников полиции может являться причиной применения удушающих приемов, поэтому категорически запрещать их не следует.

- Мне не нравятся подобные техники при задержании преступников, но порой, если ты один и тебе приходится вступить в драку со злоумышленников, это бывает непросто, - добавил американский лидер.

Данный комментарий Дональд Трамп сделал после того, как Демократическая партия Соединённых Штатов внесла в Конгресс проект законодательного акту, по которому полицейским будет запрещено душить задержанных. Некоторые республиканцы поддержали эту инициативу.

До этого президент Штатов назвал позором поступок правоохранителя, который задерживал Джорджа Флойда. Он призвал не судить о всех сотрудниках полиции по данной трагедии в Миннеаполисе.

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ИСТОЧНИК KP.RU