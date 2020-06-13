13 Июнь 2020 2020-06-13T05:24:22+03:00

Экономист из США спрогнозировал крах доллара в 2021 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Старший научный сотрудник исследовательского центра при Йельском университете Стивен Роуч спрогнозировал крах доллара в следующем году. По мнению эксперта, американская валюта может упасть на 35 процентов, сообщает Bloomberg Today.

- Время «непомерных привилегий» доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, - заявил экономист.

Главной угрозой для доллара Роуч назвал ослабление глобального лидерства Соединённых Штатов при президенте Дональде Трампе. Специалист предупредил, что в стране наблюдается серьезный рост дефицита государственного бюджета и снижения потребительских сбережений в связи «бесполезной и разрушительной» торговой и экономической войной с Китаем – одним из центральных кредиторов США.

Помимо этого, американская экономика, как и экономика в других государствах мира, серьезно пострадала из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Стивен Роуч подчеркнул, что президента Штатов рискует подорвать репутацию своего государства на международной арене и альянсах с другими странами, которые много лет подряд поддерживали вклинение американской стороны. Особенно скажется на репутации страны «бессмысленный и беспощадный» спор Трампа с представителями Всемирной организации здравоохранения, с которой США недавно разорвали отношения, и решение сократить американское присутствие в ФРГ из-за «вероятных личных обид».

ИСТОЧНИК KP.RU