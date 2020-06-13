Советник Трампа заявил, что Белый дом не боится второй волны коронавируса

13 Июнь 2020 2020-06-13T06:34:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Советник американского президента по вопросам экономики Ларри Кудлоу заявил, что Белый дом не ждет и не боится второй волны пандемии коронавирусной инфекции в США, а отдельный вспышки, которые сейчас возникают в стране, можно легко контролировать. По крайней мере, именно так политик заявил в ходе закрытого заседания с инвесторами, сообщает издание Wall Street Journal.

- Собственно, история в том, что были некоторые вспышки вируса, очень контролируемые. Наши специалисты не видят угрозы новой волны. Позвольте мне еще раз повторить: никакой новой волны, - рассказал Кудлоу, указав на «незначительный» рост случаев коронавируса в Южной Каролине и Аризоне, которые «связаны со значительно возросшими объемами тестирования».

Тем временем по последним данным университета Джонса Хопкинса с начала пандемии коронавируса в США инфекцией заразились более двух миллионов человек. Американские медики зафиксировали более 113 тысяч смертей, 540 тысяч человек выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU