Последние новости на утро 13 июня 2020: Михаил Ефремов записал видеообращение к семье погибшего водителя

13 Июнь 2020 2020-06-13T07:03:23+03:00

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Последние новости на утро 13 июня 2020 года: российский актер Михаил Ефремов, недавно устроивший смертельное пьяное ДТП в центре Москвы, записал видеообращение к близким погибшего в результате аварии водителя Сергея Захарова. Артист попросил у семьи мужчины прощения, а также заявил, что готов оказать им любую помощь, если они будут готовы ее принять. Ефремов отметил, что его слова не являются попыткой откупиться – только попыткой хоть как-то искупить свою вину за страшное деяние. «Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех», - укоряет себя актер в видеообращении.

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария также обратилась к семье погибшего мужчины и выразил им свои глубочайшие соболезнования. Девушка отметила, что не извиняется за поступок отца и не просит прощения за него: ведь родственники сами должны решить этот вопрос.

ЧП случилось на газораспределительной станции в Казани: спасатели пытаются потушить взорвавшееся газохранилище с помощью пожарных поездов. В результате взрыва, по последним данным, пострадали три человека, один погиб. Возникшему после этого пожару в резервуаре с газом присвоен четвертый номер сложности, МЧС отмечают, что есть угроза возгорания соседних резервуаров - их охлаждают пожарные, параллельно занимаясь тушением цистерны, которая горит, из которой выходит факельное горение. Группировка, участвующая в тушении, увеличена до 199 человек, они используют 58 единиц техники.

Тем временем в Россию снова вернулось лето и долгожданная теплая погода. Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об «аномальной жаре», с которой в скором времени столкнутся жители европейской части России. По прогнозам синоптиков температура воздуха в некоторых регионах уже через несколько дней резко поднимется до 30 и выше градусов по Цельсию, превысив нормальные показатели температурного фона 4 градуса. Но это будет только после выходных: на сегодня в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывов ветра и грозы.

Даже на фоне возвращения лета и жары не следует забывать, что эпидемию коронавируса в России и других странах мира все еще не победили. В настоящее время основную тяжесть пандемии коронавирусной инфекции несут на себе государства Американского региона. Почти половина из десяти самых пострадавших от заболевания стран находятся на территории Северной или Южной Америки, но самое большое беспокойство вызывает у экспертов ВОЗ Бразилия, где наблюдается стремительный рост смертности от заболевания. Страна заняла второе место в печальном рейтинге государств мира по числу жертв пандемии, обогнав Великобританию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784706" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова.12 июня 2020

ИСТОЧНИК KP.RU