2020-06-13T07:37:58+03:00
В мире

Трамп сравнил себя с Линкольном и заявил, что сделал больше для черного сообщества

Нынешний президент США считает заслугу своего предшественника, отменившего рабство, "сомнительной"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
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Дональд Трамп заявил, что сделал для американского "черного сообщества" больше, чем любой другой американский президент. Об этом он заявил в интервью Fox News Channel. Единственный предшественник, который мог бы еще выделиться в этом строе - Авраам Линкольн, в США он считается национальным героем после того, как отменил рабство.

- Давайте вспомним Авраама Линкольна, потому что он сделал добро, хотя это всегда сомнительно, если смотреть на конечный результат,- сказал Трамп.

Президент не уточнил, какой "конечный результат имеет в виду".

Дальше Трамп перечислил свои заслуги на посту президента: тюремная реформа, финансирование университетов, где учатся в основном темнокожие американцы...

Президент США ранее уже сравнивал себя с Линкольном во время протестов в связи со смертью Джорджа Флойда. Правда, тогда Трамп назвал себя вторым после "16 президента США", если говорить о помощи темнокожим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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