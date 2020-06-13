Трамп сравнил себя с Линкольном и заявил, что сделал больше для черного сообщества
Дональд Трамп заявил, что сделал для американского "черного сообщества" больше, чем любой другой американский президент. Об этом он заявил в интервью Fox News Channel. Единственный предшественник, который мог бы еще выделиться в этом строе - Авраам Линкольн, в США он считается национальным героем после того, как отменил рабство.
- Давайте вспомним Авраама Линкольна, потому что он сделал добро, хотя это всегда сомнительно, если смотреть на конечный результат,- сказал Трамп.
Президент не уточнил, какой "конечный результат имеет в виду".
Дальше Трамп перечислил свои заслуги на посту президента: тюремная реформа, финансирование университетов, где учатся в основном темнокожие американцы...
Президент США ранее уже сравнивал себя с Линкольном во время протестов в связи со смертью Джорджа Флойда. Правда, тогда Трамп назвал себя вторым после "16 президента США", если говорить о помощи темнокожим.
ИСТОЧНИК KP.RU