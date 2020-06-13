Американец в коме после того, как на него упала сброшенная во время протеста статуя

13 Июнь 2020 2020-06-13T08:06:44+03:00

Крис Грин был среди тех, кто сбрасывал статую Конфедерации в Вирджинии

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Американцы "воюют с памятниками", есть пострадавшие с обеих сторон.

Протесты в США вышли на новый этап, от погромов магазинов и банков, активисты движения Black Lives Matter перешли к ликвидации неугодных памятников. С пьедесталов уже слетели Кристофор Колумб, Джефферсон Дэвис. Последний - монумент президенту Конфедеративных Штатов Америки в Вирджинии. Во время свержения памятника пострадала не только статуя, но и протестующий.

Статуя Конфедерации упала на Криса Грина, как сообщает Mirror, мужчина впал в кому.

Памятник стянули веревкой и сбросили вниз под одобрительные возгласы толпы, вот только глыба упала прямо на 45-летнего мужчину. По сообщениям очевидцев медикам пришлось пробиваться через толпу. С травмой головы Грина доставили в больницу.

Дональд Трамп, комментируя акции протестов, заявил, что сделал для темнокожих американцев больше, чем любой другой президент.

ИСТОЧНИК KP.RU