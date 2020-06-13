Американец в коме после того, как на него упала сброшенная во время протеста статуя
Американцы "воюют с памятниками", есть пострадавшие с обеих сторон.
Протесты в США вышли на новый этап, от погромов магазинов и банков, активисты движения Black Lives Matter перешли к ликвидации неугодных памятников. С пьедесталов уже слетели Кристофор Колумб, Джефферсон Дэвис. Последний - монумент президенту Конфедеративных Штатов Америки в Вирджинии. Во время свержения памятника пострадала не только статуя, но и протестующий.
Статуя Конфедерации упала на Криса Грина, как сообщает Mirror, мужчина впал в кому.
Памятник стянули веревкой и сбросили вниз под одобрительные возгласы толпы, вот только глыба упала прямо на 45-летнего мужчину. По сообщениям очевидцев медикам пришлось пробиваться через толпу. С травмой головы Грина доставили в больницу.
Дональд Трамп, комментируя акции протестов, заявил, что сделал для темнокожих американцев больше, чем любой другой президент.
ИСТОЧНИК KP.RU