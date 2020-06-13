Китайского офицера арестовали по обвинению в краже медицинских исследований США

13 Июнь 2020 2020-06-13T09:08:37+03:00

Гражданину Китая грозит до 10 лет лишения свободы в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Он якобы получил гостевую визу для работы и учебы по обмену

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В американском министерстве юстиции заявили, что поймали китайского офицера при попытке вывезти из США медицинское исследование.

Китаец прибыл в штаты по гостевой визе для работы и учебы по обмену в марте 2019 года, когда еще пандемия коронавируса не началась. Получил допуск к проведению научных исследований в Университете Калифорнии, Сан-Франциско.

В документах на въезд он указал, что является исследователем из Народно-освободительной армии Китая (НОАК), но проверка показала - его служба там завершена в 2016 году. Мужчину задержали в аэропорту, когда он собирался вернуться в Китай. При себе у него якобы были секретные данные из американского университета, сообщает Fox News.

Ему предъявили обвинение в мошенничестве с визой.

- Сообщения WeChat были стерты с телефона Вана в тот день, когда он должен был сесть на свой самолет,- сообщают в Минюсте США.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в 250 тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU