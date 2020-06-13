Китайского офицера арестовали по обвинению в краже медицинских исследований США
В американском министерстве юстиции заявили, что поймали китайского офицера при попытке вывезти из США медицинское исследование.
Китаец прибыл в штаты по гостевой визе для работы и учебы по обмену в марте 2019 года, когда еще пандемия коронавируса не началась. Получил допуск к проведению научных исследований в Университете Калифорнии, Сан-Франциско.
В документах на въезд он указал, что является исследователем из Народно-освободительной армии Китая (НОАК), но проверка показала - его служба там завершена в 2016 году. Мужчину задержали в аэропорту, когда он собирался вернуться в Китай. При себе у него якобы были секретные данные из американского университета, сообщает Fox News.
Ему предъявили обвинение в мошенничестве с визой.
- Сообщения WeChat были стерты с телефона Вана в тот день, когда он должен был сесть на свой самолет,- сообщают в Минюсте США.
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в 250 тысяч долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU