2020-06-13T09:41:03+03:00
Общество

В Москве вылечились от коронавируса еще 1534 человека

Общее число выздоровевших достигло 119558 человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Число выздоровевших людей в столице растетЧисло выздоровевших людей в столице растетФото: REUTERS
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Еще 1534 пациента вылечились от коронавируса в Москве, такие данные 13 июня приводит заммера столицы Анастасия Ракова. С начала эпидемии успешно прошли лечения от новой инфекции и выписаны после получения отрицательного теста на Covid-19 уже 119558 человек.

В связи с тем, что число новых случаев заражения снижается, а число выздоровевших растет, власти Москвы приступили к ослаблению блокировки. Разрешены прогулки, занятия спортом на свежем воздухе, открылись летние веранды кафе, салоны красоты. Но при этом носить маски все еще обязательно. Их отменят, вероятно, когда будет изобретена вакцина от коронавируса.

Исследования проводят в разных странах. В России, например, создают препараты для предупреждения болезни в виде инъекций и даже в виде йогурта. В США тоже сразу несколько групп исследователей начали испытывать вещества на людях - один из препаратов создан на основе антител к коронавируса. Его особенность в том, что он может быть одновременно лекарством и вакциной от новой инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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