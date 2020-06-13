2020-06-13T09:49:17+03:00
Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда, обвиняемых в убийстве недоношенного ребенка

По версии следователей, новорожденному ввели смертельную дозу лекарства
Юлия САЛЬНИКОВА
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Медики посчитали, что шансы на выживание у новорожденного минимальныМедики посчитали, что шансы на выживание у новорожденного минимальныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей, которым предъявлено обвинение в умышленном убийстве младенца.

Ребенок появился на свет в ноябре 2018 года недоношенным с массой тела всего 700 граммов. Исполняющая обязанности главврача роддома № 4 якобы посчитала, что шансы на выживание ребенка минимальны. При этом она хотела, как считает следствие, сэкономить "затрачиваемые на поддержание жизнеобеспечения новорожденного ресурсы роддома". Ребенку ввели смертельную дозу лекарства, а в карте написали, что гибель произошла до рождения.

- Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата в рамках ведомственного процессуального контроля, не вмешиваясь в компетенцию суда, изучить установленные в ходе расследования уголовного дела в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главного врача родильного дома Елены Белой обстоятельства и доложить ему,- сообщает пресс-служба СК.

Уголовное дело уже направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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