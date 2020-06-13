2020-06-13T10:08:07+03:00
Общество

Кокорин заявил, что тюрьма ничему его не научила

Но колония помогла футболисту понять, как он скучает по родным и "любимому делу"
Юлия САЛЬНИКОВА
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17 сентября 2019 года футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу из колонии в городе Алексеевка Белгородской области17 сентября 2019 года футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу из колонии в городе Алексеевка Белгородской областиФото: REUTERS
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Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин рассказал журналистам, поменяла ли его тюрьма. Этот вопрос ему, как сам футболист признался, чаще всего задавали после освобождения.

- Точно нет, ничему не научила. Есть вещи, которые мы и так понимали — нужно ценить своих родных и близких.Они пострадали от этой ситуации больше всего, потому что мы были закрыты от них,- признался Кокорин, его слова приводит Вести.ru.

Футболист рассказал, что увидел жизнь в колонии изнутри и никому бы не пожелал оказаться там. Но нашел и положительные моменты, например, познакомился с заключенными из Украины, которые оказались "хорошими пацанами".

Кокорин понял, как скучает по родным и "любимому делу", а также то, что "жизнь может измениться за одну секунду".

В колонию Кокорин и Мамаев попали после дебоша в кафе, где избили человека стулом. Вышли по УДО они в сентябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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