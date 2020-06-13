Кокорин заявил, что тюрьма ничему его не научила
Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин рассказал журналистам, поменяла ли его тюрьма. Этот вопрос ему, как сам футболист признался, чаще всего задавали после освобождения.
- Точно нет, ничему не научила. Есть вещи, которые мы и так понимали — нужно ценить своих родных и близких.Они пострадали от этой ситуации больше всего, потому что мы были закрыты от них,- признался Кокорин, его слова приводит Вести.ru.
Футболист рассказал, что увидел жизнь в колонии изнутри и никому бы не пожелал оказаться там. Но нашел и положительные моменты, например, познакомился с заключенными из Украины, которые оказались "хорошими пацанами".
Кокорин понял, как скучает по родным и "любимому делу", а также то, что "жизнь может измениться за одну секунду".
В колонию Кокорин и Мамаев попали после дебоша в кафе, где избили человека стулом. Вышли по УДО они в сентябре 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU