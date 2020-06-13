Словения вводит карантин для иностранцев из стран с ухудшающейся эпидобстановкой

13 Июнь 2020 2020-06-13T10:45:55+03:00

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Прибывающие в Словению иностранцы должны будут соблюдать двухнедельный карантин. Правда, правило распространяется не на всех. Власти составили список стран с "ухудшающейся эпидемиологической обстановкой". Перечень состоит из 29 стран, включая Россию, Белоруссию, США, ОАЭ.

- С 13 июня 2020 года в связи с ухудшением эпидемиологических условий, независимо от гражданства или наличия [словенского] вида на жительство, для всех лиц, прибывающих в Словению из перечисленных ниже стран, назначается 14-дневный карантин,- приводит текст документа ТАСС.

В Словении в связи с рекомендациями Еврокомиссии с июня открыли границы. В стране вновь работают кафе, бары, туристические объекты, разрешены массовые мероприятия, но есть ограничение по численности - не больше 200 человек.

С июня россиянам разрешили выезжать в другие страны для учебы, работы и на лечение. В Роспотребнадзоре напоминают - вирус никуда не ушел, поэтому маски и перчатки все еще нужно носить в общественных местах. Новая вспышка возможна, она зависит от погоды и открытия границ, считает глава Минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU