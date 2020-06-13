2020-06-13T10:56:30+03:00
В мире

Франция отменяет ограничения на поездки для европейцев с 15 июня

Без ограничений смогут въезжать в страну граждане стран Евросоюза
Юлия САЛЬНИКОВА
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Внешние границы Франция планирует открыть с 1 июляВнешние границы Франция планирует открыть с 1 июляФото: REUTERS
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Французские власти открывают границы страны для иностранцев из Евросоюза. Ограничения снимают в сроки, рекомендованные Еврокомиссией, с 15 июня. Также во Францию пустят граждан Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикана.

- Люди из европейских стран также освобождаются от карантина по прибытии во Францию. Тем не менее, взаимные ограничения будут продолжать применяться на границах с Испанией и Соединенным Королевством,- приводит слова министра иностранных дел Жана-Ив Ле Дриана CNN.

Испанцы и британцы обязаны соблюдать двухнедельный карантин.

Внешние границы Франция планирует отменить с 1 июля, это будет зависеть от ситуации с коронавирусом в третьих странах.

В Словении тоже открыли страну, при этом иностранцев из 29 стран обяжут находиться в обсервации 14 дней. В этот список попала и Россия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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