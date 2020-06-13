"Болеть не круто": Телеведущий Таир Мамедов заразился коронавирусом

13 Июнь 2020 2020-06-13T11:06:57+03:00

О диагнозе он написал в инстаграм

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Ведущий реалити-шоу "Остров героев" Таир Мамедов заразился коронавирусом. Ведущий прикрепил к сообщению в инстаграм фотографию результата анализов из лаборатории. Мамедов проживает в Лос-Анжелесе, поэтому тест сдавал в клинике США.

- Болеть не круто, берегите себя,- написал он в соцсетях.

Ведущий не стал сообщать, есть ли у него какие-то симптомы. Подписчики пожелали ему скорейшего выздоровления, некоторые рассказали о своем опыте лечения коронавиурса, напомнив, что у молодых людей без хронических заболеваний болезнь протекает достаточно легко.

Ранее о заражении коронавирусом сообщил ведущий Борис Корчевников, из-за инфекции попал в больницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, причем болел он дольше, чем супруга Татьяна Навка.

У выздоровевших в большинстве случаев вырабатывается иммунитет к коронавирусу, но пока нет точных данных, сколько сохраняются антитела.

ИСТОЧНИК KP.RU