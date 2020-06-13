Названы отрасли с самыми высокими зарплатами до пандемии коронавируса

13 Июнь 2020 2020-06-13T11:13:27+03:00

Страховщики и работники банков получали в начале года больше всех

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Стали известны отрасли, где в России платили больше всего. Цифры на начало года, когда в стране еще не началась эпидемия коронавируса, приводит на основе данных Росстата RT.

Самые высокие зарплаты на тот момент были в отраслях финансовой и страховой деятельности. Страховщики, работники банков в среднем получали 106,6 тыс. рублей. Это деж больше, чем зарплата газовиков и нефтяников. На отрасль "добыча полезных ископаемых" приходилась в первом квартале 2020 года зарплата в 85,6 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU