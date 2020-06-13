2020-06-13T11:49:57+03:00
Общество

Мишустин подписал распоряжение о назначении пособий без справок

Сведения будут поступать в органы соцзащиты населения из других ведомств
Юлия САЛЬНИКОВА
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Премьер-министр Михаил МишустинПремьер-министр Михаил МишустинФото: REUTERS
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении пособий и выплат без предоставления справок гражданами.

Поручение дал президент, говоря о дополнительной мере поддержки малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет. Раньше получателям пособий, которые идут через органы соцзащиты населения, требовалось подтвердить свой доход или отсутствие работы, если речь о пособии для безработных. Теперь необходимость в сборе справок отпадает - все необходимые данные из профильных ведомств, например, налоговой, пойдут напрямую в Минсоц.

Согласно распоряжению, которое 13 июня подписал глава кабмина, налажено межведомственное взаимодействие - государственные органы получат доступ к данным Фонда социального страхования, Росреестра, Пенсионного фонда.

Ранее премьер-министр продлил на три месяца возможность получения пособий по безработице лицам, у которых заканчивается право на эти выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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