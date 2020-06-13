Индия вышла на четвертое место по числу зараженных коронавирусом
Изменилась пятерка стран с самым большим числом зараженных коронавиурсом. На четвертое место, "обогнав" Британию, Испанию и Италию, вышла Индия. Такие данные 13 июня приводит университет Джона Хопкинса.
В Индии заражены уже 308 916 человек.
Больше всего инфицированных в США, свыше 2 миллионов человек. Ученые из Флориды считают, что причиной стала региональная мутация коронавиурса. Якобы вирус стал более активным в штатах и Латинской Америке - отсюда так много жертв пандемии.
Второе место в списке занимает Бразилия - 828 тысяч зараженных. При этом президент Жаир Болсонару заявил, что местные политики могут искусственно увеличивать данные о количестве смертей от коронавируса, чтобы получать больше денег и обвинять его правительство в росте инфекций в стране.
На третьем месте - Россия, у нас заражено больше 500 тысяч человек.
Пик эпидемии пришелся на 11 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU