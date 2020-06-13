Индия вышла на четвертое место по числу зараженных коронавирусом

13 Июнь 2020 2020-06-13T12:23:31+03:00

В мире больше 7,6 миллионов зараженных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страна обошла по этому показателю Испанию и Великобританию

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Изменилась пятерка стран с самым большим числом зараженных коронавиурсом. На четвертое место, "обогнав" Британию, Испанию и Италию, вышла Индия. Такие данные 13 июня приводит университет Джона Хопкинса.

В Индии заражены уже 308 916 человек.

Больше всего инфицированных в США, свыше 2 миллионов человек. Ученые из Флориды считают, что причиной стала региональная мутация коронавиурса. Якобы вирус стал более активным в штатах и Латинской Америке - отсюда так много жертв пандемии.

Второе место в списке занимает Бразилия - 828 тысяч зараженных. При этом президент Жаир Болсонару заявил, что местные политики могут искусственно увеличивать данные о количестве смертей от коронавируса, чтобы получать больше денег и обвинять его правительство в росте инфекций в стране.

На третьем месте - Россия, у нас заражено больше 500 тысяч человек.

Пик эпидемии пришелся на 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU