В ВОЗ заявили, что коронавирус не передается от матери к ребенку при грудном вскармливании
В ВОЗ призывают матерей не отказываться от грудного вскармливания даже при коронавиурсе. Через молоко инфекция не передается - к такому выводу пришли ученые, которые в рамках исследования ВОЗ оценили степень опасности для детей в случае инфицирования матери.
- Мы знаем, что дети подвержены относительно низкому риску заражения COVID-19, но имеют высокий риск развития множества других заболеваний и состояний, которые предотвращает грудное вскармливание,-приводит слова главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса Fox News.
Преимущества грудного вскармливания превышают возможные риски, учитывая, что в молоке не нашли так называемый "живой вирус", но в нем есть антитела и "другие иммунологические свойства".
В рекомендации ВОЗ сказано, что матерям не нужно дистанцироваться от новорожденного, но стоит носить маску, соблюдать правила гигиены, например, мыть руки в течение 20 секунд.
ИСТОЧНИК KP.RU