2020-06-13T15:12:39+03:00
В мире

Временную оккупацию чешских территорий назвали в Польше "недоразумением"

Польские военные заняли часть чужой страны в мае 2020 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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Военные Польши перешли чешскую границу и заняли территорию соседнего государстваВоенные Польши перешли чешскую границу и заняли территорию соседнего государстваФото: REUTERS
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Минобороны Польши назвали недоразумением временную оккупацию чешской территории. На земли чужой страны поляки зашли в мае 2020 года. спокойно перешли границу, обосновались и даже успели установить там свои правила - не пускали чехов, пытавшихся попасть в чешскую же церковь. Об этом CNN рассказали в министерстве иностранных дел Чехии.

Жители стали жаловаться, в итоге об истории узнали власти и обратились за разъяснениями в посольство Польши.

Последовал сначала неофициальный ответ, в котором чехов уверяли - произошла ошибка, военные не имели намерений захватывать территорию соседней страны. В Чехии потребовали официальных объяснений.

- Размещение пограничного поста было результатом недоразумения, а не преднамеренного акта. Дело было решено при участии чешской стороны,- признали временную оккупацию в Минобороны Польши.

В военном ведомстве отказались сообщать, сколько дней солдаты контролировали территорию соседнего государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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