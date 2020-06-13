2020-06-13T15:10:10+03:00
Общество

Естественная убыль населения России составила 160,3 тысячи человек за четыре месяца

Смертность за этот период оказалась ниже, чем в 2019 году
Юлия САЛЬНИКОВА
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Смертность в 2020 году оказалась ниже, чем за четыре месяца 2019 годаСмертность в 2020 году оказалась ниже, чем за четыре месяца 2019 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Росстат привели статистику по основным демографическим показателям за первые четыре месяца 2020 года, с января по апрель. На этот период пришлась пандемия коронавируса. Но несмотря рост числа смертей зараженных новой инфекцией, показатель смертности в 2020 году был ниже прошлогоднего.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на брифинге 13 июня, что смертность в апреле 2020 года оказалась на 2,9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Если рассматривать изменения за четыре месяца, то цифры будут такими - 609,5 тысяч умерших с января по апрель 2020 года, и 626,7 тысяч - за тот же период, но 2019 года (на 3,1% ниже).

Естественная убыль населения составила 160,3 тысяч человек.

Вице-премьер сообщила, что страна преодолела пик заболеваемости коронавирусом, он пришелся на 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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