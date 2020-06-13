Семье погибшего в ДТП водителя не приняла извинения Михаила Ефремова

13 Июнь 2020 2020-06-13T15:39:00+03:00

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Семья Сергея Захарова, погибшего в аварии в центре Москвы, не приняла извинений актёра Михаила Ефремова, который стал виновником этого происшествия. Об этом сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский

Как писал сайт kp.ru, артиста в ночь на субботу, 13 июня, записал видеообращение к семье погибшего водителя, в котором попросил прощения у родственников мужчины, а также покаялся перед своей женой и шестью детьми. Позже дочь актера Анна Мария также обратилась к родным погибшего и принесла извинения, она также сообщила, что пыталась лично связать с семьей умершего, однако ей никто не ответил.

«Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты», - приводит ТАСС слова адвоката.

Как писал сайт kp.ru, актеру предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек, сообщили в суде. За такое правонарушение артиста могут отправить в колонию на 12 лет. На данный момент он остается под подпиской о невыезде на два месяца.

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Видеопокаяние актера Михаила Ефремова, который 8 июня совершил смертельное ДТП, было опубликовано спустя пять дней после случившегося, 12 июня. На кадрах Михаил Ефремов приносит публичные извинения, предлагает компенсацию семье погибшего Сергея Захарова и уверят, мол за все ответит по закону [подробнее]

ИСТОЧНИК KP.RU