2020-06-13T15:56:55+03:00
Происшествия

В Москве из ТЦ «Афиммол» эвакуировали 400 человек из-за пожара

Возгорание ликвидировали
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве из ТЦ «Афиммол» эвакуировали 400 человек из-за пожараВ Москве из ТЦ «Афиммол» эвакуировали 400 человек из-за пожараФото: Алексей БУЛАТОВ
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В субботу, 13 июня, на первом этаже московского торгового центра «Афимолл сити» произошло возгорание. В результате эвакуировали порядка 400 человек и возгорание смогли ликвидировать. Об этом сообщили ГУМЧС по Москве.

«В 14.18 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по городу Москве поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации по адресу: Пресненская набережная, дом 2 (ЦАО)... Для безопасности из здания было выведено около 400 человек также до прибытия пожарно-спасательных подразделений», - говорится в сообщении столичного ведомства

В ГУМЧС утонили, что произошло возгорание бумаги на площади 0,5 квадратных метров на первом этаже в одном из помещений здания. Все было ликвидировано сотрудниками здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Напомним, на прошло й неделе в жилом доме в районе Южное Чертаново при пожаре прогремел взрыв бытового газа. В результате погиб один человек и один пострадал

ИСТОЧНИК KP.RU

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