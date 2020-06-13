Елизавета II отметила день рождения военным парадом и салютом

13 Июнь 2020 2020-06-13T16:07:11+03:00

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В субботу, 13 июня, Королева Великобритании Елизавета II празднует свой официальный 94-й день в Виндзорском замке. В этом году в связи с распространением коронавирусной инфекции для нее разработали небольшое торжественное мероприятие около 20 минут без традиционного парада и гуляний тысяч человек в центре Лондона.

Фактический день рождения монарха выпадает на 21 апреля. Однако по традиции каждую вторую субботу июня тысячи людей собираются вдоль перед дворцом, чтобы посмотреть на военный парад и увидеть членов королевской семьи.

Однако в этом году британская королева отметила свой день рождения в Виндзорском замке - загородной резиденции под Лондоном, в которой Елизавета II самоизолировалась со своим супругом - 99-летним принцем Филиппом, и находится там уже с середины марта.

ИСТОЧНИК KP.RU