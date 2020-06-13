2020-06-13T17:01:01+03:00
В мире

«Правительство стремилось уничтожить всех»: Анджела Дэвис рассказала о структурном расизме в США

По словам знаменитой правозащитницы, мир способен увидеть, что Штаты «отнюдь не здоровы»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
«Власти стремились уничтожить всех»: Анджела Дэвис рассказала о структурном расизме в США«Власти стремились уничтожить всех»: Анджела Дэвис рассказала о структурном расизме в СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Символ движения за права заключённых и чернокожих в США в 70-х годах Анджела Дэвис рассказала о проявлении структурного расизма в Соединённых Штатах и прокомментировала неутихающие протесты из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими.

Знаменитая американская правозащитница и социолог заявила прокомментировала высказывание публициста Джеймса Болдуина о здоровье страны, которое можно увидеть по людям, избираемых представителями или защитниками. По словам Дэвис, США здоровой не является.

«Думаю, мир способен увидеть, что эта страна отнюдь не здорова, что наши полицейские департаменты представляют собой самое отчётливое проявление структурного расизма, что наши тюрьмы заполнены чернокожими и латиноамериканцами...» - сказала она в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи

Дэвис отметила, очень много времени должно пройти, прежде чем начинаются и осуществляются коренные перемены, и активистам нужно ждать результата их деятельности десятки лет.

При этом он отметила, что есть моменты, «подобные нынешнему стечению обстоятельств, которые собирают воедино целый ряд трудностей и проблем и дают тем из нас, кто годами занимает активную позицию и борется с расизмом, патриархатом и экономическим давлением, осознать, что наши усилия позволяют в итоге добиться перемен».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Адвокат Михаила Ефремова сообщил о препятствии связаться с семьей погибшего в ДТП
«Правительство стремилось уничтожить всех»: Анджела Дэвис рассказала о структурном расизме в США
Глава Минздрава считает масочный режим важным элементом профилактики коронавируса
Елизавета II отметила день рождения военным парадом и салютом
В Москве из ТЦ «Афиммол» эвакуировали 400 человек из-за пожара
Семья погибшего в ДТП водителя не приняла извинения Михаила Ефремова
Украина отменила временный запрет на въезд в страну для иностранцев
Естественная убыль населения России составила 160,3 тысячи человек за четыре месяца
Временную оккупацию чешских территорий назвали в Польше "недоразумением"
В Китае четыре человека погибли при взрыве бензовоза
В России на фоне коронавируса сократилось число разводов
В ВОЗ заявили, что коронавирус не передается от матери к ребенку при грудном вскармливании
В Южной Африке 12 лет ждали дождей, но неожиданно выпал снег
В России число тестирования на коронавиурс выросло в 139 раз с 17 марта
Институт Гамалеи начнет выпуск вакцины от коронавируса в сентябре
Когда Россия прошла пик по коронавирусу: точную дату назвала Голикова
Индия вышла на четвертое место по числу зараженных коронавирусом
Мишустин подписал распоряжение о назначении пособий без справок
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами до пандемии коронавируса
В России умерли 114 пациентов с коронавирусом за сутки
"Болеть не круто": Телеведущий Таир Мамедов заразился коронавирусом
Франция отменяет ограничения на поездки для европейцев с 15 июня