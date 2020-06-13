«Правительство стремилось уничтожить всех»: Анджела Дэвис рассказала о структурном расизме в США

13 Июнь 2020 2020-06-13T17:01:01+03:00

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Символ движения за права заключённых и чернокожих в США в 70-х годах Анджела Дэвис рассказала о проявлении структурного расизма в Соединённых Штатах и прокомментировала неутихающие протесты из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими.

Знаменитая американская правозащитница и социолог заявила прокомментировала высказывание публициста Джеймса Болдуина о здоровье страны, которое можно увидеть по людям, избираемых представителями или защитниками. По словам Дэвис, США здоровой не является.

«Думаю, мир способен увидеть, что эта страна отнюдь не здорова, что наши полицейские департаменты представляют собой самое отчётливое проявление структурного расизма, что наши тюрьмы заполнены чернокожими и латиноамериканцами...» - сказала она в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи

Дэвис отметила, очень много времени должно пройти, прежде чем начинаются и осуществляются коренные перемены, и активистам нужно ждать результата их деятельности десятки лет.

При этом он отметила, что есть моменты, «подобные нынешнему стечению обстоятельств, которые собирают воедино целый ряд трудностей и проблем и дают тем из нас, кто годами занимает активную позицию и борется с расизмом, патриархатом и экономическим давлением, осознать, что наши усилия позволяют в итоге добиться перемен».

ИСТОЧНИК KP.RU