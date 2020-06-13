Адвокат Михаила Ефремова сообщил о препятствии связаться с семьей погибшего в ДТП

13 Июнь 2020 2020-06-13T17:24:58+03:00

По словам защиты актера, связаться с родственниками погибшего не дают, «потому что сейчас это удобно»

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Елизавета Шаргородская, адвокат актёра Михаила Ефремова, сообщала о том, что защите мешают связаться с родственниками погибшего в аварии в центре Москвы Сергея Захарова.

«Мы пытаемся связаться с родственниками, но, конечно, нам препятствуют. Потому что сейчас это удобно», — рассказала адвокат в беседе «360».

Как писал сайт kp.ru, накануне Ефремова записал специальное видеообращение к родственникам погибшего, в котором он попросил прощения, а также покаялся перед своей женой и шестью детьми. Позже дочь артиста Анна Мария также обратилась к семье погибшего и принесла извинения.

Родные Захарова сообщили, что опубликованное обращение они приняли, но извинений не приняла.

Напомним, авария с участием знаменитого актера произошло поздно вечером 8 июня, когда Ефремов сел за руль в пьяном состоянии, и, не справившись с управлением, на большой скорости въехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Водитель позже погиб в больнице. Артисту предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД пьяным водителем, повлекшее смерть человека. Артисту грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. На данный момент он впущен под подписку о невыезде на два месяца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784508" frameborder="0"></iframe> Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронили в селе под Рязанью.

ИСТОЧНИК KP.RU