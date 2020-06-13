Адвокат Михаила Ефремова сообщил о препятствии связаться с семьей погибшего в ДТП
Елизавета Шаргородская, адвокат актёра Михаила Ефремова, сообщала о том, что защите мешают связаться с родственниками погибшего в аварии в центре Москвы Сергея Захарова.
«Мы пытаемся связаться с родственниками, но, конечно, нам препятствуют. Потому что сейчас это удобно», — рассказала адвокат в беседе «360».
Как писал сайт kp.ru, накануне Ефремова записал специальное видеообращение к родственникам погибшего, в котором он попросил прощения, а также покаялся перед своей женой и шестью детьми. Позже дочь артиста Анна Мария также обратилась к семье погибшего и принесла извинения.
Родные Захарова сообщили, что опубликованное обращение они приняли, но извинений не приняла.
Напомним, авария с участием знаменитого актера произошло поздно вечером 8 июня, когда Ефремов сел за руль в пьяном состоянии, и, не справившись с управлением, на большой скорости въехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Водитель позже погиб в больнице. Артисту предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД пьяным водителем, повлекшее смерть человека. Артисту грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. На данный момент он впущен под подписку о невыезде на два месяца.
Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронили в селе под Рязанью.
ИСТОЧНИК KP.RU
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