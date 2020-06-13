2020-06-13T17:24:58+03:00
Общество

Адвокат Михаила Ефремова сообщил о препятствии связаться с семьей погибшего в ДТП

По словам защиты актера, связаться с родственниками погибшего не дают, «потому что сейчас это удобно»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Михаил ЕфремовМихаил ЕфремовФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Елизавета Шаргородская, адвокат актёра Михаила Ефремова, сообщала о том, что защите мешают связаться с родственниками погибшего в аварии в центре Москвы Сергея Захарова.

«Мы пытаемся связаться с родственниками, но, конечно, нам препятствуют. Потому что сейчас это удобно», — рассказала адвокат в беседе «360».

Как писал сайт kp.ru, накануне Ефремова записал специальное видеообращение к родственникам погибшего, в котором он попросил прощения, а также покаялся перед своей женой и шестью детьми. Позже дочь артиста Анна Мария также обратилась к семье погибшего и принесла извинения.

Родные Захарова сообщили, что опубликованное обращение они приняли, но извинений не приняла.

Напомним, авария с участием знаменитого актера произошло поздно вечером 8 июня, когда Ефремов сел за руль в пьяном состоянии, и, не справившись с управлением, на большой скорости въехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Водитель позже погиб в больнице. Артисту предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД пьяным водителем, повлекшее смерть человека. Артисту грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. На данный момент он впущен под подписку о невыезде на два месяца.

Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронили в селе под Рязанью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Адвокат Михаила Ефремова сообщил о препятствии связаться с семьей погибшего в ДТП
«Правительство стремилось уничтожить всех»: Анджела Дэвис рассказала о структурном расизме в США
Глава Минздрава считает масочный режим важным элементом профилактики коронавируса
Елизавета II отметила день рождения военным парадом и салютом
В Москве из ТЦ «Афиммол» эвакуировали 400 человек из-за пожара
Семья погибшего в ДТП водителя не приняла извинения Михаила Ефремова
Украина отменила временный запрет на въезд в страну для иностранцев
Естественная убыль населения России составила 160,3 тысячи человек за четыре месяца
Временную оккупацию чешских территорий назвали в Польше "недоразумением"
В Китае четыре человека погибли при взрыве бензовоза
В России на фоне коронавируса сократилось число разводов
В ВОЗ заявили, что коронавирус не передается от матери к ребенку при грудном вскармливании
В Южной Африке 12 лет ждали дождей, но неожиданно выпал снег
В России число тестирования на коронавиурс выросло в 139 раз с 17 марта
Институт Гамалеи начнет выпуск вакцины от коронавируса в сентябре
Когда Россия прошла пик по коронавирусу: точную дату назвала Голикова
Индия вышла на четвертое место по числу зараженных коронавирусом
Мишустин подписал распоряжение о назначении пособий без справок
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами до пандемии коронавируса
В России умерли 114 пациентов с коронавирусом за сутки
"Болеть не круто": Телеведущий Таир Мамедов заразился коронавирусом
Франция отменяет ограничения на поездки для европейцев с 15 июня