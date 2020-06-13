2020-06-13T17:41:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Китае провели успешное испытание вакцины от коронавируса

В новом препарате используются убитые микроорганизмы, которые вызывают инфекционные заболевания
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Китае провели успешное испытание вакцины от коронавирусаВ Китае провели успешное испытание вакцины от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ходе испытаний китайской вакцины было продемонстрирована стойкая защита против коронавирусной инфекции нового типа.

Как сообщает газета «Жэньминь жибао», особенность вакцины заключается в том, что в ней используются убитые микроорганизмы, которые вызывают инфекционные заболевания. Препарат также отличается продуктивностью и генетической стабильностью при его производстве. Таким образом является пригодным для проведения дальнейших клинических исследований.

У привитых крыс, мышей, морских свинок, кроликов и нечеловекообразных приматов в крови образовались нейтрализующие антитела, способные устанавливать защиту клетки организма от патогенов или инфекционных частиц.

Отмечается, что иммунизация двумя дозами новой вакцины по два микрограмма обеспечила стойкую защиту от новой коронавирусной инфекции при проведении пробы у макак-резусов. При этом не было отмечено антителозависимого усиления инфекции.

Как сообщал сайт kp.ru, промышленное производство вакцины от коронавируса в России рассчитывают наладить уже в сентябре этого года. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что разрабатываемый Центром Гамалеи препарат могут зарегистрировать в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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