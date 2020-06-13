2020-06-13T18:17:16+03:00
Общество

«Любой имеет право на прощение»: Гоша Куценко вступился за Михаила Ефремова

Куценко назвал неправильным «добивать» виновника аварии за смерть человека
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Любой Человек имеет право на прощение»: Гоша Куценко вступился за Михаила Ефремова«Любой Человек имеет право на прощение»: Гоша Куценко вступился за Михаила ЕфремоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Актер Гоша Куценко призвал не осуждать своего коллегу Михаила Ефремова, который стал виновником смертельной аварии в центре Москвы.

«Случилась трагедия. Но, сдается мне, любой человек перед Богом имеет право на прощение», - написал Куценко на страницах своего Intagram, а также принес соболезнования семь погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Он назвал неправильным «добивать» виновника аварии за смерть человека и отметил, что Ефремов еще может искупить свою вину и таким образом стать примером.

«Но пока ты жив, ты мыслями и делами своими можешь искупить то, что ты совершил. И своим примером показывать людям, как нужно оставаться Человеком, даже побывав в шкуре зверя. Кто добивает тебя - Бог им судья. Видимо, они дают себе право на это», - добавил актер.

Напомним, ранее сам Ефремов записал специальное видеообращение к семье погибшего, в котором попросил прощения, а также покаялся перед своей женой и шестью детьми. Родные Захарова сообщили, что обращение они видели, но извинений не приняла. В тоже время Елизавета Шаргородская, адвокат актера, сообщала, что защите не дают связаться с родственниками погибшего. По ее словам, это происходит, «потому что сейчас это удобно».

ИСТОЧНИК KP.RU

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