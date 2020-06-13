Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель в России

13 Июнь 2020 2020-06-13T18:56:31+03:00

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В апреле коронавирусная инфекция стала основной причиной 1 660 смертей в России. Такие данные на сайте 13 июня приводит Росстат.

Об этом также днем говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Коронавирус стал основной причиной смерти 1 660 россиян в апреле», - рассказала она в ходе своей пресс-конференции.

Она отметила, что в целом показатель смертности, учитывая и другие причины, в апреле был ниже на 2,9 процента, чем за тот же месяц прошлого года.

Кроме того, Голикова рассказала о том, что в России в статистику введены два кода классификации, по которым квалифицируется смертность от коронавирусной инфекции. В официальной отчётности она разделена на две колонки – где заболевание идентифицировано полностью и те случаи, где коронавирус, возможно, был, но не идентифицирован, тем не менее смерть отнесен к основному заболеванию и основной причине смертности.

«Цифра ещё может уточняться по результатам патологоанатомических вскрытий, но, скорее всего, по апрелю она уже будет малоподвижна, так как достаточное количество времени уже прошло», - сообщила вице-премьер на пресс-конференции.

Как писал сайт kp.ru, в ходе брифинга Голикова сообщила, что пик по коронавирусу в России пришелся на 11 мая, когда в стране было 209 688 зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU