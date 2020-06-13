2020-06-13T18:53:10+03:00
Общество

«Ему не нужен нарколог»: адвокат Михаила Ефремова отреагировала на сообщения о «ломке» у актера

Защита назвала фантазиями СМИ сообщения, что актера посетил частный врач-нарколог
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Адвокат Михаила Ефремова отреагировала на сообщения о «ломке» у актера. Фото: ТАССАдвокат Михаила Ефремова отреагировала на сообщения о «ломке» у актера. Фото: ТАСС
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Елизавета Шаргородская, адвокат Михаила Ефремова, заявила, что артист не нуждается во врачах и назвала фантазиями СМИ сообщения о том, что актера ранее посетил частный нарколог.

«Ему не нужен врач и тем более нарколог, это фантазии СМИ и попытка высосать хоть что-то из пальца», - передает РИА Новости слова защиты.

Ранее появилась информация о том, что частный врач-нарколог пришел домой к Ефремову, ставшему виновником смертельного ДТП в пьяном состоянии. Как передает источник «Известия» разрешение специалисту на посещение подсудимого дал следователь. Эксперт снял у артиста абстинентный синдром, или «ломку».

Напомним, авария с участием Ефремова произошло поздно вечером 8 июня, когда артист сел за руль в сильно пьяном состоянии. В итоге, не справившись с управлением, он на большой скорости въехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Водитель позже погиб в больнице.

Актеру предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД в алкогольном состоянии, повлекшее смерть человека. Артисту грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. На данный момент он впущен под подписку о невыезде на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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