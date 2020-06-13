В Париже акции против полицейского беспредела превратились в массовые беспорядки
В США не утихают акции протеста и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания сотрудниками полиции. Однако подобные акции проходят и в Европе. Так жители Парижа выступили против полицейского беспредела, однако их протест также перерос в массовые беспорядки, которые инициировали люди в чёрной одежде с закрытыми лицами.
Изначально демонстранты собирались пройти в сторону оперы Гарнье, но им помешали правоохранители, заблокировавшие проход. Через полтора часа после начала демонстрации молодые мужчины во все черном и закрытыми лицами стали объединяться в группу.
Провокаторы стали кричать: «мы хотим идти, дайте нам дорогу», а также кидать в полицию мусор, ёмкости с краской и стеклянные бутылки. Как передает РИА Новости, они подожгли кучу мусора на проезжей части и громили витрины мобильных операторов.
Напомним, 3 июня во французскойстолице тоже прошла акции против полицейского беспредела. Французы вышли на несогласованный митинг в память о гибели 24-летнего Адамы Траоре после его задержания в июле 2016 год. Однако тогда правоохранители разогнали протестующих газом.
Столкновения протестующих с полицией в Париже.
ИСТОЧНИК KP.RU