2020-06-13T19:31:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 14 июня 2020 года составило 204 428 человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 14 июня 2020 года
Анастасия ВАРДАНЯН
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Судя по данным, которые ежедневно дает столичный Департамент здравоохранения: коронавирус отступает.Судя по данным, которые ежедневно дает столичный Департамент здравоохранения: коронавирус отступает.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Судя по данным, которые ежедневно дает столичный Департамент здравоохранения: коронавирус отступает. Так, за последние сутки болезнь выявлена у 1714 москвичей. Это меньше, чем днем ранее.

- Почти у 50% заболевших болезнь протекает без симптомов, - рассказали «КП» в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом Москвы.

При этом количество выздоровевших продолжает бить рекорды.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1534 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 119558 человек - сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 204 428 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше половины инфицированных, 119 558 человек, уже вылечились. Погибли 3231 человек.

Напомним, в Москве продолжает действовать перчаточно-масочный режим. Однако, большинство ограничений уже сняли. В столице уже заработали парикмахерские, салоны красоты и непродовольственные магазины. В городе продолжается бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.

Если вы выздоровели от коронавируса и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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