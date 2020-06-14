Коронавирус в Москве, последние новости на 14 июня 2020: маски на 40% снижают риск заразиться

14 Июнь 2020 2020-06-13T19:45:38+03:00

Коронавирус отступает. С каждым днем заболевших в Москве, и в целом в России все меньше. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Москве на 14 июня 2020

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Коронавирус отступает. С каждым днем заболевших в Москве, и в целом в России все меньше. Так, за последние сутки болезнь выявлена у 1714 москвичей. Это меньше, чем днем ранее.

При этом количество выздоровевших продолжает бить рекорды. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1534 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 119558 человек.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 204 428 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше половины инфицированных, 119 558 человек уже вылечились. Погибли 3231 человек.

Пик смертности от инфекции остался в прошлом. По мнению мэра столицы Сергея Собянина, в июне умерших будет меньше.

Тем временем, биологи рассказали о скрытых симптомах коронавируса. К примеру, при коронавирусе могут быть поражены не только легкие, но и почки.

Чтобы не заразиться, носите защитные маски. К этому призывает столичный департамент транспорта. На портале депртанса 13 июня были опубликованы результат исследования, которые говорят о том, что маска снижает риск подцепить COVID на 40%.

ИСТОЧНИК KP.RU