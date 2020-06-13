«Валят толпы неадекватов»: Девушку российского хоккеиста затравили после инцидента с Ефремовым в баре

13 Июнь 2020 2020-06-13T19:49:34+03:00

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Елизавета Федотова, девушка российского хоккеиста из клуба НХЛ «Тампа Бей Лайтнинг» Михаила Сергачева, решила поделиться со своими подписчиками одним случаем в баре с участием актера Михаила Ефремова, недавно устроившего смертельную аварию в центре Москвы. Однако она не ожидала, что после этой истории ее затравят подписчики.

Ранее Федотова рассказала, что в тот вечер Ефремов был «пьяным в стельку» и говорил в адрес бармена некоторые нетактичные выражения, а подзывал его «эй ты, рыжий».

Девушку возмутило, что ее слова опубликовали и она показала своим подписчикам, какие комментарии получила после поста об актере.

«Никого не интересует мнение Елизаветы Федотовой. Вы не более чем VIP-проститутка, не вам рассуждать о Великих» - написал ей один из пользователей, а другой заявил, что у нее «и так нет мозгов, чтобы думать»

Напомним, авария с участием Ефремова произошло 8 июня, когда актер сел за руль в сильно пьяном состоянии. В итоге не справившись с управлением, он на большой скорости въехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позже погиб в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU