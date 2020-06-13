2020-06-13T20:19:13+03:00
В мире

Пригожин под новыми санкциями США

Демократ Э. Энгел предложил усилить ограничения против российского бизнесмена
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Конгресс США может ввести новые санкции против бизнесмена Евгения Пригожина. Фото: Михаил Метцель/ТАССКонгресс США может ввести новые санкции против бизнесмена Евгения Пригожина. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Конгресс США может ввести новые санкции против бизнесмена Евгения Пригожина. Депутат ГД РФ Виталий Милонов считает, что причина – в его патриотизме.

Пригожин уже не один год находится под санкциями Вашингтона, а 13 июня демократ Э. Энгел предложил эти санкции усилить. Пригожина бездоказательно обвиняют во вмешательстве в геополитику и «подрыв интересов США», называя его «марионеткой Путина».

Депутат отметил, что наши страны отстаивают национальные интересы, но Штатам не нравится, когда это делает РФ. Даже если Пригожин и вмешивался во внешнюю политику, это было лишь с точки зрения национальных интересов, а обвинения во вмешательстве в президентские выборы США, в создании ЧВК «Вагнер» и патриотической группы медиа ничтожны.

По мнению Милонова, победа «русофобки Клинтон» и захват Сирии ИГИЛ (запрещена в РФ) осложнили бы ситуацию в мире гораздо сильнее. Он убежден, что Пригожин – не марионетка, а настоящий патриот, и будь у нас с десяток таких «марионеток», Россия защищала бы свои интересы в десять раз сильнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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