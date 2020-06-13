В Китае взорвался бензовоз: погибло 12 человек
По меньшей мере 12 человек погибло в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в китайской восточной провинции Чжэцзян. В больнице по последним данным находится 166 пострадавших. Об этом сообщили в администрации уезда Вэньлин, где случилось происшествие.
«По состоянию на 23.00 по местному времени (18.00 московского времени) в шесть больниц поступили 178 пострадавших, несмотря на усилия врачей, 10 из них скончались, двое были выписаны, в настоящий момент в больницах на лечении остаются 166 человек», - говорится в заявлении администрации
Взрыв танкера произошел в субботу, 13 июня, на скоростном шоссе G15 «Шэньян-Хайкоу» в китайском уезде Вэньлин около 16.40 по местному времени (11.40 московского времени).
По данным предварительного расследования танкер с цистерной, в которой находился сжиженный газ, взорвался на съезде со скоростного шоссе, и последующая за этим взрывная волна подбросила цистерну в воздух. В итоге пролетев более ста метров, она упала на располагавшиеся у шоссе заводские постройки, где уже произошел вторичный взрыв.
Были разрушены многие здания в населенном пункте, расположенном возле участка шоссе, и в результате люди оказались под завалами. Поисково-спасательная операция продолжается. На месте работают спасатели, медики, пожарные, а также вооруженная полиция.
Танкер с топливом взорвался в провинции Чжэцзян.
ИСТОЧНИК KP.RU