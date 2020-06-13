"Сельта" Федора Смолова проиграла "Вильярреалу" 0:1 в чемпионате Испании

13 Июнь 2020 2020-06-13T20:55:12+03:00

Форвард сборной России вышел на замену в конце игры и не смог помочь команде избежать поражения

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Футбольный клуб "Сельта", за который играет форвард сборной России Федор Смолов, не смог одержать победу в первой после перерыва из-за коронавируса игре чемпионата Испании. В поединке 28 тура Ла Лиги на своем поле галисийцы играли против "Вильярреала" и уступили со счетом 0:1.

Единственный гол в этом поединке на первой добавленной ко второму тайму минуте забил полузащитник "Вильярреала" Ману Тригерос. Этот гол оказался единственным в поединке.

Федор Смолов появился на поле на 81-й минуте поединка. И за это время он трижды получил мяч, сделал 2 передачи. 1 оказалась успешной, совершил одну обводку, но ни разу не пробил по воротам. Для Смолова этот матч стал седьмым в сезоне Ла Лиги за "Сельту".

После этой игры "Сельта" с 26 очками занимает 17 место в чемпионате Испании по футболу. "Вильярреал" с 41 баллами - на 8-й строчке в Ла Лиге. Следующий поединок у "Сельты" - 17 июня в гостях против "Вальядолида". А днем ранее "Вильярреал" примет дома "Мальорку".

ИСТОЧНИК KP.RU