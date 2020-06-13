Сергей Лавров и Сергей Шойгу посетят Турцию 14 июня

13 Июнь 2020 2020-06-13T22:01:11+03:00

Шойгу и Лавров встретились в Москве с турецкими коллегами в 2018 году Фото: Министерство обороны РФ

Главы МИД и Минобороны обсудят с коллегами вопросы по региональной проблематике

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 14 июня, Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес. Об этом сообщили в МИД РФ.

Уточняется, что визит состоится в соответствии с договорённостями, достигнутыми между президентами России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике», - говорится в сообщении международного ведомства.

Напомним, 10 июля Эрдоган и Путин созвонились по случаю столетия дипломатических отношений между Россией и Турцией (3 июня 1920 года). Лидеры обсудил восстановление торговых связей и туризма после снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

В ходе телефонного разговора главы государств договорились о поэтапном возобновлении в полном объеме торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а со снижением числа случаев коронавируса страны смогут открыть границы для обмена туристами.

ИСТОЧНИК KP.RU