Сергей Лавров и Сергей Шойгу посетят Турцию 14 июня
В воскресенье, 14 июня, Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес. Об этом сообщили в МИД РФ.
Уточняется, что визит состоится в соответствии с договорённостями, достигнутыми между президентами России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике», - говорится в сообщении международного ведомства.
Напомним, 10 июля Эрдоган и Путин созвонились по случаю столетия дипломатических отношений между Россией и Турцией (3 июня 1920 года). Лидеры обсудил восстановление торговых связей и туризма после снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
В ходе телефонного разговора главы государств договорились о поэтапном возобновлении в полном объеме торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а со снижением числа случаев коронавируса страны смогут открыть границы для обмена туристами.
ИСТОЧНИК KP.RU