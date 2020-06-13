2020-06-13T21:30:39+03:00
В мире

В Лондоне продолжаются столкновения между футбольными фанатами, активистами и полицией

Правоохранительные органы пытаются сдержать натиск толпы, которая разбивает стёкла и кидает в сотрудников дымовые шашки
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Лондоне продолжаются столкновения между протестующими, футбольными фанатами и полициейВ Лондоне продолжаются столкновения между протестующими, футбольными фанатами и полициейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Демонстрации в центре Лондона поросли в протесты. При этом в столкновениях между протестующими и полицией участвуют радикальные правые организации и футбольные фанаты.

Болельщики утверждают, что приехали защитить памятники британской империи от активистов движения BLM (Black Lives Matter — «черные жизни имеют значение»). Фанаты были намерены организовать дежурство в городе, так как активисты уже опубликовали список из 60 памятников, которые они хотят снести, считая их расистскими.

Однако протесты быстро переросли в беспорядки. В итоге на Трафальгарской площади начались стычки между протестующими против расизма, футбольными фанатами, защищающими памятники и полицией. В ход пошли слезоточивый газ и дубинки. Полицейские пытаются сдержать натиск толпы, которая разбивает стёкла, и призывала разойтись протестующих, но те начали кидать в сотрудников бутылки, камни, дымовые шашки.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател назвала происходящее «недопустимым бандитизмом».

Как писал сайт kp.ru, сегодня и в Париже акции против полицейского беспредела превратились в массовые беспорядки. Молодые мужчины в черной одежде с закрытыми лицами стали кидать в полицию мусор и стеклянные бутылки

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Агентство Moody`s повысило суверенный рейтинг Украины до "B3", прогноз стабильный
В Лондоне продолжаются столкновения между футбольными фанатами, активистами и полицией
Сергей Лавров и Сергей Шойгу посетят Турцию 14 июня
"Сельта" Федора Смолова проиграла "Вильярреалу" 0:1 в чемпионате Испании
В Пекине проведут поголовное тестирование на коронавирус на рынке "Синьфади"
Трамп рассказал о «самой быстрой» гиперзвуковой ракете с точностью поражения до 35,5 см
В Китае взорвался бензовоз: погибло 12 человек
Пригожин под новыми санкциями США
С 1 июля российским пенсионерам дадут новые льготы
«Валят толпы неадекватов»: Девушку российского хоккеиста затравили после инцидента с Ефремовым в баре
Ростуризм рассказал о готовности других стран принимать россиян
В Париже акции против полицейского беспредела превратились в массовые беспорядки
Трамп пообещал, что США закончат «эру бесконечных войн»
«Ему не нужен нарколог»: адвокат Михаила Ефремова отреагировала на сообщения о «ломке» у актера
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель в России
«Любой имеет право на прощение»: Гоша Куценко вступился за Михаила Ефремова
В Китае провели успешное испытание вакцины от коронавируса
Михаилу Ефремову не дают извиниться перед семьей погибшего, заявила адвокат
«Правительство стремилось уничтожить всех»: Анджела Дэвис рассказала о структурном расизме в США