2020-06-13T23:36:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 14 июня 2020 года увеличилось до 3 281 человека

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 14 июня 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Важные новости о коронавирусеВажные новости о коронавирусеФото: Александр ГЛУЗ
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 14 июня 2020 года увеличилось до 3 281 человека. За сутки в больницах столицы скончались 50 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего в России с начала эпидемии от covid-19 умерли более 6 тысяч человек в разных регионах. Жертвами болезни в стране за сутки стали 114 пациентов.

Тем временем, в РФ уже пройден пик по коронавирусу. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, он пришелся на 11 мая. Сейчас ситуация с covid-19 постепенно стабилизируется. Власти некоторых регионов приступили к снятию ограничений.

Ранее сайт kp.ru писал, что Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко назвал масочный режим важным элементом профилактики коронавирусной инфекции. По его словам, несмотря на улучшение статистики по заболевшим, нельзя отказываться от использовнаия средств индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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