14 Июнь 2020 2020-06-13T22:59:12+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 14 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 14 июня 2020 года увеличилось до 119 558 человек. В столице врачи выписали из больниц более 1,5 тысячи пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего же с начала эпидемии в стране от covid-19 вылечились более 274 человек. К слову, в России уже пройден пик по заболеваемости, который пришелся на 11 мая. Однако по мнению главы Минздрава важным остается масочный режим. Использование средств индивидуальной защиты необходимо в качестве профилактических мер.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Москве в связи с улучшением ситуации по коронавирусу сняли многие ограничения. граждане могут свободно гулять и заниматься спортом на улице, теперь без графиков и пропусков. Также возобновили работу многие сферы бизнеса, в том числе принимать и обслуживать посетителей могут московские парикмахерские.

ИСТОЧНИК KP.RU