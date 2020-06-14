Число заболевших коронавирусом в Московской области на 14 июня 2020 года составило 48 636 человек
В Московской области за последние сутки заболели коронавирусом 725 человек. Это меньше чем днем ранее. Всего же за период пандемии выявили – 48 636 заболевших COVID 2019.
На сегодняшний день больше всего заболевших в Королеве, Балашихе и Красногорске.
- С начала пандемии вылечились почти 15 тысяч человек, - сообщили в оперштабе Московской области.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется.
В регионе сняты почти все ограничения: работают салоны красоты, парикмахерские, магазины и стоматологические клиники.
Однако продолжает действовать перчаточно-масочные режим. Нарушителей не штрафуют но могут не впустить в общественные места. Тем временем медики Подмосковья напоминают жителям, что при первых же симптомах нужно вызвать врача на дом. Не занимайтесь самолечением.
ИСТОЧНИК KP.RU
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