Marvel наметила перезапуск Железного человека

13 Июнь 2020 2020-06-13T23:30:55+03:00

Тони Старк будет «возвращен к своим корням»

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Marvel анонсировала перезапуск серии про Железного человека в новой линейке комиксов. Об этом стало известно из видеоролика на YouTube-канале компании.

В трейлере голосом персонажа "Мстителей" Ника Фьюри рассказывается о том, что Тони Старк будет "возвращен к своим корням".

Также известно, что автором станет писатель Кристофер Кэнтвелл, а нарисует их художник CAFU. Дизайн брони Железного человека создаст 50-летний американский писать-художник комиксов Алекс Росс.

ИСТОЧНИК KP.RU