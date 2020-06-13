Marvel наметила перезапуск Железного человека
Тони Старк будет «возвращен к своим корням»
Marvel наметила перезапуск Железного человека. Фото: скрин видео
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Marvel анонсировала перезапуск серии про Железного человека в новой линейке комиксов. Об этом стало известно из видеоролика на YouTube-канале компании.
В трейлере голосом персонажа "Мстителей" Ника Фьюри рассказывается о том, что Тони Старк будет "возвращен к своим корням".
Также известно, что автором станет писатель Кристофер Кэнтвелл, а нарисует их художник CAFU. Дизайн брони Железного человека создаст 50-летний американский писать-художник комиксов Алекс Росс.
ИСТОЧНИК KP.RU