Коронавирус в Московской области, последние новости на 14 июня 2020: свежая карта заболевших и театры без зрителей

14 Июнь 2020 2020-06-13T23:17:56+03:00

Коронавирус отступает по всем фронтам. Так, в Московской области за последние сутки заболели всего 725 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Коронавирус отступает по всем фронтам. Так, в Московской области за последние сутки заболели всего 725 человек. Это меньше чем днем ранее. Всего же за период пандемии выявили – 48 636 заболевших COVID 2019.

На сегодняшний день больше всего заболевших в Королеве, Балашихе и Красногорске. Специально для читателей "Комсомольской правды " мы обновили карту Подмосковья, на которой отметили новые случаи.

- С начала пандемии вылечились почти 15 тысяч человек, - сообщили в оперштабе Московской области.

В Подмосковье смягчают карантин. Очередное постановление, ослабляющее ограничения в Московской области, подписал губернатор Андрей Воробьев. Уже с 12 июня открылись летние веранды, с 15 июня запись в МФЦ будет проходить через портала «Госуслуги», начнут действовать социальные карты, возобновится прием в общеобразовательные организации.

А вот театры, концертные организации и цирки возобновят репетиции с 15 июня, но пока без зрителей. Кроме того, с понедельника начнут работу организации, имеющие медицинскую лицензию. Это в том числе стоматологические клиники. Также откроются риэлторские фирмы и рекламные агентства.

ИСТОЧНИК KP.RU