При опрокидывании судна у берегов Туниса погиб 61 человек

13 Июнь 2020 2020-06-14T00:24:16+03:00

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У берегов Туниса в результате опрокидывания судна с мигрантами из стран Африки погиб по меньше мере 61 человек.

Среди жертв произошедшего оказался ребенок, сообщает Reuters со ссылкой на представителя местных властей.

По данным издания, судно отчалило в конце прошлой недели от тунисского архипелага Керкенна и держало путь к берегам Италии.

Ранее сайт kp.ru писал, что о кораблекрушении на севере Бразилии в бассейне реки Сингу пассажирского судна. Тогда погибли семь человек, еще в том числе подросток и годовалый малыш. Всего на борту судна находились 70 человек, 25-ти из них удалось своими силами добраться до берега. Еще несколько десятков пассажиров были объявлены пропавшими без вести. По словам очевидцев и участников происшествия, в какой-то момент корабль по неизвестной причине начал уходить под воду.

ИСТОЧНИК KP.RU