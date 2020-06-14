14 Июнь 2020 2020-06-14T00:53:57+03:00

Руководитель Гидрометцентра рассказал россиянам, с чем именно это связано и от чего зависит

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Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил причины опасных погодных явлений на территории европейской части России.

По словам специалиста, всему виной служит столкновение двух воздушных масс разной температуры.

- После 5-6 часов жары на европейскую территорию стали поступать холодные воздушные массы. Они двигаются с Карского моря и с Новой Земли. В пятницу, 12 июня, произошло резкое столкновение воздушных масс, - рассказал эксперт, пишут "РИА Новости".

Также по словам Вильфанда, "началось резкое вытеснение теплого воздуха". Это означает, что он быстро поднимается вверх по линии фронта, где происходит быстрое образование облаков, верхняя граница которых находилась на высоте 9-10 километров. Как правило, из-за таких погодных условий бывают обильные осадки, которые способны привести к подтоплению.

ИСТОЧНИК KP.RU